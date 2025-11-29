Venezuela rechaza el anuncio de Trump sobre el cierre total de su espacio aéreo

El régimen venezolano respondió al anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debía considerarse completamente cerrado. En un comunicado difundido horas después, Caracas calificó la advertencia como una acción “hostil y arbitraria”, señalando que representa una amenaza directa contra la soberanía nacional.

Las autoridades venezolanas denunciaron que este tipo de mensajes se inscribe en lo que consideran una política prolongada de presión estadounidense. Trump publicó su advertencia en su red social, instando a aerolíneas, pilotos y presuntos grupos ilícitos a evitar el territorio aéreo venezolano. Aunque no precisó cómo se aplicaría esta medida, el anuncio fue interpretado como un nuevo intento de aislar al país.

La respuesta de Caracas subraya su rechazo a cualquier intento de imponer regulaciones externas sobre su espacio aéreo. El régimen de Nicolás Maduro acusa a Washington de pretender vulnerar la jurisdicción venezolana y recuerda que, en días recientes, varias aerolíneas internacionales suspendieron operaciones tras alertas de seguridad emitidas por autoridades estadounidenses. En reacción, Venezuela revocó licencias a compañías que habían dejado de volar hacia el país.

En su declaración oficial, el Ejecutivo venezolano hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos multilaterales para que rechacen lo que describen como un acto de “agresión inmoral”. También defendieron programas de repatriación como el Plan Vuelta a la Patria, que consideran un puente humanitario afectado por las tensiones crecientes con Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de 2024.