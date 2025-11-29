Mundo
29 nov 2025 , 16:14

Muere influencer fitness ruso que realizaba un reto de aumento y pérdida de peso en redes

El fallecimiento de Dmitry Nuyanzin, de 30 años, alerta sobre los riesgos de las dietas extremas y las prácticas impulsadas por la viralidad

   
  • Muere influencer fitness ruso que realizaba un reto de aumento y pérdida de peso en redes
    Dmitry Nuyanzin.( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La comunidad del fitness quedó impactada tras conocerse la muerte del entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin, quien llevaba semanas realizando un experimento público para demostrar la eficacia de su plan de adelgazamiento. El joven había decidido aumentar más de 20 kilos en poco tiempo y luego perderlos frente a sus miles de seguidores, una dinámica que él mismo compartía de forma diaria en Instagram.

También lea: León XIV visita la Mezquita Azul en Estambul como señal de respeto en medio de su agenda ecuménica

Nuyanzin publicó con frecuencia los alimentos que consumía para alcanzar el rápido aumento de peso, describiendo jornadas de hasta 10 000 calorías. Mientras documentaba el proceso, invitó a sus seguidores a unirse a su reto y ofreció un premio económico a quienes lograran perder una parte importante de su peso antes de fin de año. El entrenador aseguraba que su método podía transformar el cuerpo de cualquier persona si seguían sus indicaciones.

Dmitry Nuyanzin.
Dmitry Nuyanzin. ( Foto: Internet. )

A pesar del entusiasmo con el que promovía el desafío, Nuyanzin comenzó a cancelar actividades y explicó a su entorno que no se sentía bien. Aunque había dicho que acudiría a un médico, no llegó a hacerlo. Según allegados citados por medios locales, falleció mientras dormía. Su muerte generó preocupación entre especialistas y seguidores que habían seguido de cerca su evolución.

También le puede interesar: Trump advierte que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado

Especialistas en salud han recordado que los aumentos de peso acelerados y las dietas excesivamente calóricas pueden afectar seriamente el funcionamiento del corazón y otros sistemas del cuerpo. Según información difundida por la Universidad de Brown, el sobrepeso obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Temas
Salud
fallecimiento
mundo
reto viral
peso
TikTok
Rusia
Noticias
Recomendadas