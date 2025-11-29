Mundo
29 nov 2025 , 19:10

Perú decreta estado de emergencia en zona fronteriza del sur por decenas de migrantes que buscan salir de Chile

Cientos de personas esperan atención en Tacna mientras Perú refuerza la seguridad y evalúa declarar el estado de emergencia en la zona limítrofe

   
    Cientos de migrantes saliendo de Chile. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
La crisis migratoria en la frontera sur escaló este 28 de noviembre, día en que el Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en varios distritos de Tacna debido al incremento de personas que buscan salir de Chile y cruzar hacia territorio peruano. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para reforzar la vigilancia en una zona que desde la madrugada concentra a decenas de migrantes en la línea La Concordia.

El aumento del flujo comenzó después de que el candidato presidencial chileno José Antonio Kast anunciara que, si llega al poder, impulsará la expulsión de extranjeros en situación irregular. Su visita a la frontera y su mensaje público generaron preocupación entre la población migrante, que en cuestión de días inició su salida de Chile. Muchos de ellos buscan volver a sus países de origen, utilizando el paso por Tacna como una ruta de tránsito. “Yo soy de Ecuador, solo quiero pasar”, dijo a Buenos Días Perú una mujer que esperaba la apertura del control en Santa Rosa.

Desde la noche previa, familias completas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, permanecen a la intemperie en las inmediaciones del complejo fronterizo esperando ser atendidos por Migraciones, cuyas oficinas recién abren a las 08:00. Las largas horas de espera han generado malestar y denuncias por la falta de acceso a servicios básicos. “Aquí hay gente llorando, con hambre. Los niños no han comido”, relató una de las migrantes a un medio local, quien reclamó mejores condiciones para quienes aguardan en la zona.

Ante la tensión creciente, las autoridades peruanas reforzaron el resguardo fronterizo. La Policía Nacional incrementó sus patrullajes desde los hitos 3 al 7 en la línea La Concordia, y aumentó el número de agentes y vehículos en los alrededores del complejo Santa Rosa. El general Valverde, jefe policial en Tacna, confirmó que la seguridad se ha duplicado para evitar desbordes. En paralelo, el presidente interino José Jerí difundió el decreto que formaliza el estado de emergencia en Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos.

La declaración de emergencia habilita el despliegue de militares para apoyar la verificación de documentos y el control de la frontera a lo largo de más de 100 kilómetros. Con esta medida, el Gobierno busca evitar ingresos irregulares y gestionar un flujo migratorio que ha crecido con rapidez en los últimos días, mientras cientos de personas continúan a la espera de poder seguir su viaje hacia sus países de origen.

