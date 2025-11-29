Mundo
Los vuelos de los aviones Airbus A320 están suspendidos por actualización urgente de software

Se activaron controles estrictos de vuelo advirtieron posibles ajustes en itinerarios mientras las aerolíneas aplican la directiva internacional de seguridad

   
Desde la noche de este viernes 28 de noviembre, parte de la flota del avión Airbus A320 deberá permanecer en tierra para recibir una actualización obligatoria de software. Según fuentes oficiales la medida rige desde las 19:00 del 29 de noviembre y forma parte de una directiva preventiva emitida a nivel global, tras la detección de una vulnerabilidad que podría afectar datos esenciales en los controles de vuelo del modelo durante episodios de radiación solar intensa.

La autoridad aeronáutica explicó que los aviones señalados por Airbus deberán dirigirse directamente a sus bases de mantenimiento en cuanto concluyan sus operaciones. Solo podrán volver al servicio una vez se verifique que la actualización fue aplicada de manera correcta por los equipos técnicos de cada aerolínea, proceso que será vigilado por inspectores de la Aerocivil. La entidad también anticipó que esta disposición podría alterar temporalmente la programación aérea en el país.

Aunque aún no se conoce cuántos vuelos o rutas sufrirán modificaciones, Airbus recomendó a los pasajeros mantener comunicación constante con sus aerolíneas. Ajustes de horarios, cancelaciones o reubicaciones podrían presentarse mientras se completan las intervenciones técnicas en las aeronaves, un modelo ampliamente utilizado por compañías como Avianca.

El daño afectó al papa León XIV

La misma actualización también alcanzó a la aeronave Airbus A320 utilizada por el papa León XIV en su viaje apostólico a Turquía. Según el Vaticano, un técnico se desplazó hasta Estambul para aplicar el software requerido antes de la medianoche, tal como ordenó el fabricante. El proceso concluyó sin contratiempos, garantizando que el avión, parte de la flota global afectada por la vulnerabilidad informática, continúe operando con los estándares de seguridad previstos.

