Los vuelos de los aviones Airbus A320 están suspendidos por actualización urgente de software

<b>Desde la noche de este viernes 28 de noviembre,</b> parte de la flota del avión Airbus A320 deberá permanecer en tierra para recibir una actualización obligatoria de software. Según fuentes oficiales la<b></b><b></b> <i><b></b></i><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/portada/trump-cierre-total-espacio-aereo-venezuela-ON10488125 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/tiroteo-centro-comercial-estados-unidos-black-friday-GN10488529 target=_blank></a>