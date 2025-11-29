Tiroteo en centro comercial de Estados Unidos deja heridos en pleno Black Friday

Un tiroteo registrado la tarde del viernes en el centro comercial <b>Valley Fair Mall, en Santa Clara, </b>interrumpió una de las jornadas más concurridas del año y dejó tres personas heridas. En medio del<b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/portada/trump-cierre-total-espacio-aereo-venezuela-ON10488125 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/australia/ataque-tiburon-australia-mujer-muere-BN10486689 target=_blank></a> <b></b><b></b>