EE.UU.
29 nov 2025 , 10:25

Tiroteo en centro comercial de Estados Unidos deja heridos en pleno Black Friday

El incidente provocó una evacuación masiva y obligó a compradores a refugiarse mientras la policía de San José investigaba un ataque dirigido.

   
    Imagen de policías. ( Foto: Internet. )
user placeholder

Redacción
Un tiroteo registrado la tarde del viernes en el centro comercial Valley Fair Mall, en Santa Clara, interrumpió una de las jornadas más concurridas del año y dejó tres personas heridas. En medio del caos propio del Black Friday, compradores corrieron para ponerse a salvo mientras el establecimiento era evacuado por la policía. Entre quienes vivieron el susto de cerca estuvo la reportera de Univision 14, Tamara Mino, quien se resguardó junto a otros visitantes en la cocina de un pequeño local.

Mino relató que dentro del centro comercial se vivieron escenas de pánico cuando se escucharon los primeros disparos. Explicó que el personal de seguridad pidió a los presentes tirarse al suelo y arrastrarse hacia espacios seguros. Desde su refugio improvisado, la periodista describió cómo decenas de personas buscaban protegerse ante el reporte inicial de un posible tirador activo.

La Policía de San José confirmó que tres personas resultaron heridas: un hombre adulto, quien sería el objetivo del ataque, y dos mujeres que se encontraban cerca, entre ellas una adolescente de 16 años. Las autoridades calificaron el hecho como un incidente aislado y descartaron riesgos adicionales para el público. Tras evacuar y revisar el centro comercial, oficiales aseguraron que no había más amenazas dentro de las instalaciones.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital, aunque no se informó su estado de salud ni si existen sospechosos identificados. El tiroteo, ocurrido a unas 50 millas al sur de San Francisco, coincidió con el inicio de la temporada de compras navideñas y continúa bajo investigación, según comunicó la policía a través de la red social X.

