Ocho consejos para no dejarse atrapar por el marketing del Black Friday y cuidar su dinero

Si a esta sensación de bienestar le sumamos una mayor urgencia en torno a ofertas como el Black Friday, los consumidores a menudo se sienten obligados a comprar algo. Esta urgencia puede generarse al afirmar que el producto solo está disponible con descuento durante 24 horas o que hay una cantidad limitada de productos.

El modelo de ventas del Black Friday de EE.UU. se ha comenzado a extender a otros países de América Latina y Europa.

Sin embargo, hay cosas que usted puede hacer para controlar sus gastos y evitar dejarse tentar por técnicas de marketing inteligentes.

1. Nunca compres cuando estés cansado

La fatiga tiende a llevar a decisiones menos racionales y disminuye el autocontrol. Tomar decisiones requiere energía mental, y esta es limitada.

Cuando estás cansado, tus emociones tienden a tomar el control y eres más propenso a sentirte tentado por grandes ahorros y artículos que parecen bonitos, incluso si no son algo que necesitas.

2. Compra por la mañana

En este momento, tienes agudeza mental y, por lo tanto, probablemente tomarás mejores decisiones. Intenta evitar tomar decisiones importantes más tarde, ya que es entonces cuando tu fuerza de voluntad y concentración empiezan a disminuir a medida que aparece la fatiga de decisión.

La fatiga de decisión es un estrés mental y emocional que generalmente ocurre cuando las personas han estado considerando demasiadas opciones. Esto le sucede a la mayoría de las personas en algún momento del día, ya que tomamos cientos de decisiones a diario.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Antes de comprar, siempre es necesario comprobar si el mismo producto es más barato en otro lugar.

3. No te apresures

Siempre tómate el tiempo suficiente para pensar detenidamente en lo que vas a comprar. Añadir tan solo un segundo al tiempo que dedicas a considerar una compra podría ayudarte a tomar mejores decisiones.

El tiempo permite al cerebro recopilar información adicional y filtrar aspectos irrelevantes. Por ejemplo, imagina que estás buscando una plancha on line. Mientras miras las opciones, ves unos banners parpadeantes a un lado que te impiden concentrarte en lo que quieres.

Esta distracción puede distraerte de los atributos del producto que, de otro modo, podrían influir en tu decisión. Añadir un segundo te permite volver a concentrarte y te ayuda a ignorar el banner parpadeante.

4. Haz tu tarea

No todo lo que tiene descuento es una buena oferta. Asegúrate de saber cuánto costaron los artículos anteriormente para saber cuánto han bajado. La forma más fácil de averiguarlo es pedirle a una herramienta de IA que te indique los precios anteriores.

Se ha informado que, en años anteriores, tan solo el 2% de todas las ofertas del Black Friday estaban al precio más bajo en comparación con los seis meses anteriores y los seis meses posteriores.

Saber cuánto costaron los artículos anteriormente puede ayudarte a controlar el tiempo y evitar tomar decisiones precipitadas.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, No hay que dejarse convencer por la publicidad.

5. Haz una lista y otórgale un presupuesto

Esto reducirá la tentación de gastar en exceso.

6. Intenta no comprar con tarjeta

Es probable que gastes más si pagas con tarjeta o el teléfono. En su lugar, siempre que sea posible, usa efectivo.

Así verás cómo se te va el dinero en la cartera y será más probable que dejes de gastar cuando te quedes sin efectivo. Piensa en lo consciente que eres de tu presupuesto durante una partida de Monopoly cuando empiezas a escasear el dinero en efectivo.

7. No toques ningún producto

Si te gusta comprar en tiendas físicas, debes saber que las investigaciones demuestran que estás más dispuesto a comprar productos y a pagar más si los tocas. Así que intenta no tocarlos.

8. Pregúntate por qué se reduce algo

Con la presión del tiempo, puede que no te plantees por qué un producto está en oferta. Quizás sea tan simple como que se lanzó un modelo más nuevo recientemente o quizás porque los compradores anteriores no lo han visto con buenos ojos.