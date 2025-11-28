Una mujer muere y un hombre resulta gravemente herido tras ataque de tiburón en Australia

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido después de que un tiburón los atacara en la costa norte de <b>Nueva Gales del Sur</b>, en el este de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/australia-adolescente-muere-ataque-tiburon-delante-su-FCEC263336 target=_blank>Australia</a></b>, según informaron fuentes policiales. El<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/surfista-sobrevive-punetazos-al-ataque-tiburon-australia-KKEC599021 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/impactante-testimonio-mexicano-sobrevivir-mordido-cabeza-tiburon-AF10406710 target=_blank></a></b> <b></b>