Nicolás Maduro confirma que tuvo una llamada cordial con Donald Trump

Hace unos diez días, Nicolás Maduro mantuvo una llamada cordial con Donald Trump, según confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025, el dictador venezolano. El contacto se produjo mientras aumentan las tensiones entre Caracas y Washington por el operativo militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe.

"Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", aseguró Maduro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el dictador chavista dijo que la conversación se desarrolló "en un tono de respeto" y espera que el contacto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

"Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)", expresó Maduro, quien explicó, al recordar su época como canciller durante el Gobierno de Hugo Chávez, fallecido en 2013, que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

Maduro insistió en que el camino entre su país y EE. UU. debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo", y expresó su confianza en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela".

El domingo, Trump, cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, fue consultado sobre si había hablado con Maduro y dijo: "La respuesta es sí".

El mandatario evitó abundar sobre los detalles: "No quiero comentar al respecto".

Según dijo el pasado viernes el diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, la conversación entre los dos líderes se habría dado en la segunda mitad de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE. UU.

El reporte del medio neoyorquino añadió que en la conversación también participó el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pero que esta no derivó en una agenda definida para una posible reunión. El artículo no ofreció más información sobre los temas abordados por ambos mandatarios.

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga "face to face (cara a cara)".

La confrontación entre Washington y Caracas se ha intensificado recientemente, y el sábado Trump alertó a pilotos y aerolíneas que traten el espacio aéreo de Venezuela y sus zonas cercanas como “cerrado”, en medio de la ya complicada situación de conectividad que enfrenta el país sudamericano.