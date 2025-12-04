Nicolás Maduro confirma que tuvo una llamada cordial con Donald Trump

Hace unos diez días, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/el-circulo-poder-en-torno-a-nicolas-maduro-venezuela-FE10509628 target=_blank>Nicolás Maduro</a> mantuvo una llamada cordial con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-gobierno-trump-suspende-solicitudes-inmigracion-19-paises-DF10512001 target=_blank>Donald Trump</a>, según confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025, el dictador venezolano. El contacto se produjo mientras aumentan<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ee-uu-no-descarta-redadas-migratorios-durante-mundial-2026-KF10511964 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/casa-blanca-defiende-estado-de-salud-de-donald-trump-ataques-DF10510740 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/joven-brasileno-ataque-leones-NE10508371 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b>