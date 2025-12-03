EE. UU. no descarta redadas migratorias durante el Mundial 2026

El presidente Donald Trump no descarta ejecutar operativos y detenciones de inmigrantes durante el Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos. La advertencia fue hecha este miércoles por Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el torneo.

Lea: Elecciones presidenciales en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura, pero el conteo avanza lento

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

Lea: Donald Trump, a punto de dormirse en un gabinete presidencial; la Casa Blanca defiende su estado de salud

El Mundial previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y organizado junto a Canadá y México, coincidirá con un periodo en el que la Administración Trump mantiene una política migratoria particularmente estricta.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EE. UU. para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de fútbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

Lea: Quiénes forman el círculo de poder en torno a Nicolás Maduro en Venezuela

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visas.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de diecinueve naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a EE.UU. por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giuliani destacó que "parte" de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

Respecto a los hinchas de Haití e Irán que deseen viajar como público, Giuliani señaló que ese tema corresponde al Departamento de Estado, institución encargada de otorgar los visados.