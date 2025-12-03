Elecciones presidenciales en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura, pero el conteo avanza lento

El candidato conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, afirmó este martes, 2 de diciembre, que mantiene una ventaja sobre su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, misma que se consolida tras la reanudación del escrutinio de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre.

Hasta la reactivación del conteo de votos, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche electoral con apenas unos 500 votos por encima de Nasralla, lo que evidenciaba un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.

Sin embargo, según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 67,53 % de las actas escrutadas, Nasralla acumula 858 616 votos (40,13 %) frente a los 849 412 votos (39,69 %) de Asfura.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa relegada en un tercer lugar al obtener 409 005 votos (19,11 %).

Según Nasralla en el restante de escrutinio solo debe aumentar la diferencia de votos entre él y Asfura. También espera que este miércoles 3 de diciembre el CNE lo proclame presidente electo.

"Estamos prácticamente en la recta final del 35 % de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos", enfatizó Nasralla.

