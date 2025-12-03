Mundo
Elecciones presidenciales en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura, pero el conteo avanza lento

Los hondureños siguen sin saber quién es el ganador de las elecciones presidenciales

   
    El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla captado el martes 2 de diciembre durante la presentación de la copia de la actas de votación.( EFE )
El candidato conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, afirmó este martes, 2 de diciembre, que mantiene una ventaja sobre su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, misma que se consolida tras la reanudación del escrutinio de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre.

Hasta la reactivación del conteo de votos, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche electoral con apenas unos 500 votos por encima de Nasralla, lo que evidenciaba un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.

Sin embargo, según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 67,53 % de las actas escrutadas, Nasralla acumula 858 616 votos (40,13 %) frente a los 849 412 votos (39,69 %) de Asfura.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa relegada en un tercer lugar al obtener 409 005 votos (19,11 %).

Según Nasralla en el restante de escrutinio solo debe aumentar la diferencia de votos entre él y Asfura. También espera que este miércoles 3 de diciembre el CNE lo proclame presidente electo.

"Estamos prácticamente en la recta final del 35 % de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos", enfatizó Nasralla.

¿Por qué se detuvo el escrutinio de las actas en las elecciones presidenciales?

De acuerdo al CNE de Honduras, el escrutinio se detuvo el lunes 1 de diciembre por "problemas técnicos" de la empresa contratada para procesar y divulgar los resultados; no especificaron la clase de problemas técnicos que existieron.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, indicó que "habrá resultados definitivos y legítimos, (...) se respetará de manera escrupulosa la voluntad popular expresada en las urnas".

Donald Trump acusa a Nasralla de comunista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que gane Nasry Asfura porque lo considera un "amigo de la libertad". Mientras que señala a Nasralla como "casi comunista" porque tuvo un alto cargo en el gobierno de Ximena Castro, pese a que Nasralla es conservador y proclama su admiración por presidentes derechistas como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

La presidenta Castro no tuvo la mejor relación con Trump, según Nasralla, el gobierno de Castro se declaró enemigo de EE. UU. y no es correcto declararlo así porque "Honduras es un 80 % dependiente de los Estados Unidos, tanto para venderle como para lo que le compra. Ante una realidad así, tú no puedes pelear con el que te provee la comida", indicó Nasralla.

