Elecciones presidenciales en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura, pero el conteo avanza lento

El presidente de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estados-unidos target=_blank>Estados Unidos</a>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a>, espera que gane Nasry Asfura porque lo considera un amigo de la libertad. Mientras que señala a Nasralla como casi comunista </b>porque tuvo un alto<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/xiomara-castro target=_blank></a> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-negociaciones-rusia-desastre-HE10506540 target=_blank></a></b>