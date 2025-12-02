Mundo
Donald Trump libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

Según Federal Bureau of Prisons (BOP), el expresidente hondureño recibió un perdón total por el presidente Donald Trump.

   
    Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.( EFE )
Fuente:
Agencias
Redacción
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández salió de prisión este lunes, 1 de diciembre, tras el indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los días previos afirmó que cualquiera que fue condenado por narcotráfico en Nueva York había sido víctima de un montaje de la Administración del expresidente Joe Biden.

La esposa de Hernández, Ana García, celebró la libertad de su esposo en la red social X. "Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump", escribió García este martes.

En junio de 2024, un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de cárcel al expresidente Hernández por tres cargos de narcotráfico. La sentencia probó sus vínculos con los cárteles de la droga. Hernández facilitaba el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína de Honduras hacia Estados Unidos.

El 15 de febrero de 2022, solo dos semanas después de dejar la Presidencia, fue detenido en una mediática operación en su propia casa en Tegucigalpa. Un mes después se aprobó su extradición a Estados Unidos.

El juicio duró apenas dos semanas, se confirmó su relación con el capo mexicano de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

Donald Trump anunció su posición respecto a las elecciones de Honduras

Trump irrumpió la semana pasada en la campaña electoral de Honduras, pidiendo el voto para Nasry Asfura, compañero de filas del expresidente Hernández en el Partido Nacional. Además, Trump anunció que concedería el indulto a Hernández, que para muchos genera dudas.

Asimismo, indicó que mantendrá relaciones diplomáticas y brindará ayuda a Honduras si gana Asfura.

El indulto de Trump llega en un momento en el que su Administración incluyó en la lista estadounidense de grupos terroristas a varios cárteles y ejecutó operaciones contra el tráfico de drogas en el Caribe. Principalmente como objetivo Venezuela, donde acusó a Nicolás Maduro de ser líder del Cartel de los Soles.

