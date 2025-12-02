Donald Trump libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández salió de prisión este lunes, 1 de diciembre, tras el indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los días previos afirmó que cualquiera que fue condenado por narcotráfico en Nueva York había sido víctima de un montaje de la Administración del expresidente Joe Biden.

Lee más: Juan Orlando Hernández: quién es el expresidente de Honduras que será indultado por Trump y por qué la justicia de EE.UU. lo acusó de convertir a su país en un "narcoestado"

La esposa de Hernández, Ana García, celebró la libertad de su esposo en la red social X. "Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump", escribió García este martes.

En junio de 2024, un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de cárcel al expresidente Hernández por tres cargos de narcotráfico. La sentencia probó sus vínculos con los cárteles de la droga. Hernández facilitaba el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína de Honduras hacia Estados Unidos.

El 15 de febrero de 2022, solo dos semanas después de dejar la Presidencia, fue detenido en una mediática operación en su propia casa en Tegucigalpa. Un mes después se aprobó su extradición a Estados Unidos.

El juicio duró apenas dos semanas, se confirmó su relación con el capo mexicano de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

Lee más: Trump trata de influir en el resultado de las elecciones en Honduras e intenta que América Latina se alinee con EE. UU.