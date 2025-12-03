Estados Unidos: Donald Trump suspende solicitudes de inmigración de 19 países; Ecuador no está en la lista

El Gobierno de Estados Unidos confirmo la medida migratoria que afecta a 19 países, entre los que se encuentran Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otros considerados de alta inestabilidad política y económica, Ecuador no se encuentra en el listado publicado por EE. UU.

La pausa, confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), busca garantizar que "quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", según afirmó a diversos medios de comunicación estadounidenses.

LEA: Donald Trump, a punto de dormirse en un gabinete presidencial; la Casa Blanca defiende su estado de salud

La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.

Abogados de inmigración reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al presentarse en oficinas locales del USCIS, sin recibir explicación ni instrucciones sobre cómo proceder.

LEA: Donald Trump: "Suspenderé permanentemente la inmigración desde todos los países del tercer mundo"

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50 mil que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.