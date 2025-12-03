EE.UU.
03 dic 2025

Estados Unidos: Donald Trump suspende solicitudes de inmigración de 19 países; Ecuador no está en la lista

El Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este martes la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países.

   
    El presidente de EE. UU., Donald J. Trump, ofrece unas palabras iniciales durante una reunión con su Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos. GRIPAS( EFE )
EFE
EFE y Redacción
El Gobierno de Estados Unidos confirmo la medida migratoria que afecta a 19 países, entre los que se encuentran Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otros considerados de alta inestabilidad política y económica, Ecuador no se encuentra en el listado publicado por EE. UU.

La pausa, confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), busca garantizar que "quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", según afirmó a diversos medios de comunicación estadounidenses.

La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.

Abogados de inmigración reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al presentarse en oficinas locales del USCIS, sin recibir explicación ni instrucciones sobre cómo proceder.

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50 mil que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.

Listado de 19 países en los que se suspende las solicitudes de inmigración

  • Afganistán
  • Birmania (Myanmar)
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Libia
  • Somalia
  • Sudán
  • Yemen
  • Burundi
  • Cuba
  • Laos
  • Sierra Leona
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela
