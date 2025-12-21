Mundo
Gobierno de Venezuela afirma que Irán ofreció apoyo tras la incautación de un segundo petrolero por parte de EE. UU.

Teherán y Caracas refuerzan su alianza política y estratégica en medio de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y las acusaciones de violación a la soberanía venezolana.

   
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una foto de archivo.( Miguel Gutiérrez / EFE )
El Gobierno de Irán ofreció su respaldo oficial a Venezuela para combatir lo que denominó como piratería estadounidense, tras la reciente incautación de un segundo buque petrolero frente a las costas venezolanas.

El canciller venezolano, Yván Gil, confirmó que tras una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, ambos países acordaron estrechar su cooperación para enfrentar el terrorismo internacional y las acciones de fuerza militar de Estados Unidos, las cuales consideran una violación directa a la soberanía y al derecho internacional.

Esta nueva operación de la Guardia Costera estadounidense involucra a un petrolero de bandera panameña que transportaba crudo hacia Asia, aunque fuentes oficiales admitieron que la nave no estaba sujeta a sanciones previas.

Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( Miguel Gutiérrez/ Doug Mills / EFE )

No obstante, la administración de Donald Trump ha intensificado su campaña de presión mediante un bloqueo naval en el Caribe, con el objetivo declarado de perseguir el flujo ilícito de petróleo y, según sugieren funcionarios de la Casa Blanca, forzar la destitución de Nicolás Maduro.

La tensión en la región ha escalado significativamente con el despliegue de tropas y portaaviones estadounidenses, lo que ha resultado en la destrucción de decenas de embarcaciones y la muerte de más de cien personas en meses recientes bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Mientras Maduro destaca el apoyo estratégico de aliados como Irán, Rusia y China, mandatarios regionales como Lula da Silva han expresado su rechazo a una posible intervención militar, advirtiendo que tales acciones podrían desencadenar una catástrofe humanitaria.

