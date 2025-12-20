EE.UU. intercepta embarcación petrolera con bandera de Panamá cerca de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.

"En una operación al amanecer de hoy, 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

Según Noem, EE.UU. "continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región": "Los encontraremos y los detendremos", agregó en la publicación, que incluye un vídeo con imágenes desclasificadas de la operación.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.