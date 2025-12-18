Mundo
Gustavo Petro indica que Nicolas Maduro es un dictador, pero no un narcotraficante, y señala al chileno José Antonio Kast de nazi

Estas acusaciones se dieron después de que una periodista criticara a Petro.

   
    Presidente de Colombia, Gustavo Petro; dictador Nicolas Maduro; y presidente electo de Chile, José Antonio Kast.( Composición de Ecuavisa )
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el 16 de diciembre que el venezolano Nicolás Maduro es un "dictador", pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos. Y días anteriores, señaló por X, al electo presidente de Chile, José Antonio Kast, como nazi.

Lee más: EE. UU. califica como terrorista al Clan del Golfo: quiénes son y qué poder tienen en Colombia

"Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EEUU.", dijo Petro, en su cuenta de X.

El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: "¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, señala a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, grupo que es calificado por Washington como un grupo terrorista. Por su parte, el Gobierno venezolano niega tajantemente esa acusación.

Petro propuso el mes pasado un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Lee más: EE. UU. incluye al Cártel de los Soles en su lista terrorista y amplía la presión sobre Venezuela

Los señalamientos del presidente de Colombia hacia el electo presidente de Chile

Con relación a José Antonio Kast, de ultraderecha, y su triunfo del domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América "vienen los vientos de la muerte" y añadió que "jamás" le dará la mano "a un nazi y a un hijo de nazi".

Esos señalamientos provocaron una carta de protesta del Gobierno chileno del presidente Gabriel Boric. Pese a esa nota de protesta, el mandatario colombiano volvió a llamar "nazi" a Kast.

"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en la red social X.

Lee más: El ultraderechista José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

