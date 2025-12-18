Gustavo Petro indica que Nicolas Maduro es un dictador, pero no un narcotraficante, y señala al chileno José Antonio Kast de nazi

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el 16 de diciembre que el venezolano Nicolás Maduro es un "dictador", pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos. Y días anteriores, señaló por X, al electo presidente de Chile, José Antonio Kast, como nazi.

"Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EEUU.", dijo Petro, en su cuenta de X.

El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: "¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, señala a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, grupo que es calificado por Washington como un grupo terrorista. Por su parte, el Gobierno venezolano niega tajantemente esa acusación.

Petro propuso el mes pasado un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

