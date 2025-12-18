Gustavo Petro indica que Nicolas Maduro es un dictador, pero no un narcotraficante, y señala al chileno José Antonio Kast de nazi

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/presidente-de-colombia target=_blank>presidente colombiano</a>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gustavo-petro target=_blank>Gustavo Petro</a>, afirmó el 16 de diciembre que el venezolano <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nicolas-maduro target=_blank>Nicolás Maduro</a> es un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/dictador target=_blank>dictador</a>, pero aseguró que no existe evidencia de que sea un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/narcotraficante target=_blank>narcotraficante</a></b>, como sostiene <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estados-unidos target=_blank></a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chile target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-antonio-kast target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nazi target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/ee-uu-califica-terrorista-clan-del-golfo-colombia-DD10575556 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cartel-de-los-soles target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/grupo-terrorista target=_blank></a></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gobierno-de-venezuela target=_blank></a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ee-uu-incluye-al-cartel-soles-lista-terrorista-ID10463193 target=_blank></a></b>