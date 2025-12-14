El ultraderechista José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

Con cerca del 60 % de las mesas escrutadas, José Antonio Kast se consolidó este domingo como el vencedor de la segunda vuelta presidencial en Chile, al obtener el 59,16 % de las mesas frente al 40,84 % alcanzado por Jeannette Jara. El líder del Partido Republicano sucederá al mandatario saliente Gabriel Boric y asumirá la presidencia en marzo próximo, tras una jornada electoral inédita por la alta concurrencia a las urnas.

También lea: Chile abre las urnas en un balotaje marcado por la polarización política

La elección estuvo marcada por la implementación del voto obligatorio, lo que impulsó una participación sin precedentes: más de 15,7 millones de ciudadanos fueron convocados a sufragar. El balotaje enfrentó a dos proyectos políticos opuestos y confirmó un giro hacia la derecha en el escenario político chileno, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.

En paralelo a la presidencial, las fuerzas afines a Kast lograron un importante avance legislativo. En la Cámara de Diputadas y Diputados, la coalición Cambio por Chile obtuvo 42 de los 155 escaños, mientras que el bloque Chile Grande y Unido alcanzó 34 representantes. En el Senado, de los 23 escaños que se renovarán y estarán en funciones hasta 2034, seis quedaron en manos de Cambio por Chile y cinco en Chile Grande y Unido, configurando un Parlamento más equilibrado pero con fuerte presencia de la derecha.

También le puede interesar: La reacción internacional del tiroteo masivo en Sidney, Australia

Durante la campaña, Kast centró su programa en un ajuste fiscal de gran magnitud, con la promesa de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, junto con una reforma previsional que busca eliminar el préstamo obligatorio de fondos al Estado y mantener la Pensión Garantizada Universal. A ello sumó un discurso duro en materia migratoria, con un plan de deportaciones aceleradas de personas en situación irregular. Estas propuestas marcarán ahora el inicio de una nueva etapa política en Chile, bajo la conducción del presidente electo.