La reacción internacional del tiroteo masivo en Sidney, Australia

La comunidad internacional reaccionó con firmeza al tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Australia, que dejó al menos 12 personas muertas y decenas de heridos durante una celebración judía por Hanukkah. La policía australiana investiga el hecho como un atentado terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía, en un ataque que ha generado repudio y mensajes de solidaridad desde distintos puntos del mundo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que se trató de “un ataque selectivo contra australianos judíos” y lo calificó como “terrorismo antisemita maligno”. “No hay lugar para este odio, violencia y terrorismo en nuestra nación. Que quede claro: lo erradicaremos”, declaró el mandatario, quien aseguró que el ataque constituye una agresión directa contra los valores democráticos del país y que no quedará impune.

Desde Europa, las reacciones no tardaron en llegar. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo sentirse “sin palabras” y llamó a los líderes mundiales a frenar la expansión del antisemitismo. “Este es un ataque contra nuestros valores compartidos. Debemos poner fin a este odio, aquí y en todo el mundo”, escribió. En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó que Francia comparte “el dolor del pueblo australiano” y reafirmó su compromiso de combatir el antisemitismo “dondequiera que ocurra”.

También le puede interesar: Irán detiene a Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, durante acto conmemorativo en Mashhad

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó a mantener una “determinación firme para poner fin a toda forma de violencia y antisemitismo”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la Unión Europea está “unida contra la violencia, el odio y el antisemitismo”. Para varios líderes del bloque, el ataque refleja una preocupante intensificación de este tipo de delitos a nivel global.