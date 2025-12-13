Mundo
Irán detiene a Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, durante acto conmemorativo en Mashhad

La Nobel de la Paz 2023 fue arrestada junto a otra activista en una ceremonia por un abogado fallecido, en un nuevo episodio de represión contra defensores de derechos humanos.

   
    Narges Mohammadi.( Foto: Internet. )
Las fuerzas de seguridad de Irán detuvieron este viernes 12 de manera violenta a la activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, mientras participaba en una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto recientemente en su oficina. El arresto tuvo lugar en la ciudad de Mashhad y generó una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.

Según informó su esposo, Taghi Rahmani, quien reside en París, Mohammadi, de 53 años, fue detenida junto a la reconocida activista Sepideh Gholian. Imágenes difundidas por la ONG Human Rights Activists News Agency (Hrana) mostraron a la defensora de derechos humanos asistiendo al acto sin el velo islámico obligatorio, un gesto que suele ser considerado una forma de desafío directo a las autoridades iraníes.

Otros videos, compartidos por medios con sede fuera de Irán, captaron el momento en que Mohammadi era conducida hacia un vehículo policial mientras animaba a los presentes a corear consignas. Las escenas evidenciaron la presencia de fuerzas de seguridad y reforzaron las denuncias de un uso excesivo de la fuerza durante la detención.

Mohammadi ha sido una de las voces más persistentes en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Irán, lo que le ha costado múltiples encarcelamientos a lo largo de los años. Recibió el Nobel de la Paz mientras cumplía una condena de más de 13 años y, aunque fue liberada temporalmente por razones médicas a finales de 2024, ha seguido bajo presión constante. Su arresto se produce en un contexto de creciente represión, coincidente con la muerte de Alikordi, un abogado que defendió a detenidos de las protestas de 2022 y cuyo fallecimiento ha despertado dudas pese a la versión oficial de un ataque cardíaco.

