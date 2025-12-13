Tiroteo en la Universidad de Brown deja al menos 20 víctimas en Estados Unidos

Un episodio de violencia armada sacudió este sábado a la Universidad de Brown, Estados Unidos, donde se reportó un tiroteo en las inmediaciones de la facultad de Ingeniería. De acuerdo con información preliminar difundida por medios universitarios, varias personas habrían resultado afectadas, aunque las autoridades aún no han precisado el número, ni si se trata de heridos o fallecidos

La universidad emitió una alerta de emergencia a las 16:22 horas locales para advertir sobre la presencia de un atacante activo. En el mensaje, se instó a la comunidad académica a cerrar puertas, apagar teléfonos y buscar refugio, además de evacuar únicamente si era posible hacerlo de forma segura. Las recomendaciones incluyeron permanecer ocultos hasta recibir nuevas instrucciones oficiales.

Poco después, una segunda comunicación indicó que un sospechoso había sido detenido, pero la información fue corregida más tarde para aclarar que al menos un agresor seguía sin ser neutralizado. El periódico estudiantil The Brown Daily Herald señaló que los datos sobre el número de víctimas surgieron de comunicaciones escuchadas en la radio de los bomberos, sin confirmación oficial sobre su estado.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una fuerte presencia policial y de servicios de emergencia dentro del campus, con agentes asistiendo a personas tendidas en el suelo. El hecho se suma a una preocupante estadística de violencia armada en centros educativos de Estados Unidos: en lo que va del año se han registrado decenas de tiroteos en escuelas y universidades, según reportes de cadenas nacionales.