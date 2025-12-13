Cirujano es investigado por agresión sexual a una paciente anestesiada en España

Un juzgado de<b> Molina de Segura ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional de un cirujano plástico</b> acusado de haber cometido una agresión sexual contra una paciente dentro de un <b>quirófano en</b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/hija-maria-corina-machado-riesgos-venezuela-EB10559793 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/chile-segunda-vuelta-elecciones-presidenciales-AB10558866 target=_blank></a> <b></b><b></b>