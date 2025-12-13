Cirujano es investigado por agresión sexual a una paciente anestesiada en España

Un juzgado de Molina de Segura ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional de un cirujano plástico acusado de haber cometido una agresión sexual contra una paciente dentro de un quirófano en Murcia. Los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de diciembre en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, donde el facultativo utilizó las instalaciones para realizar una intervención programada, mientras la mujer se encontraba bajo anestesia.

La supuesta agresión fue detectada por dos enfermeras del centro que asistían en la operación y que observaron una conducta irregular por parte del cirujano. Ante la sospecha de un delito, las profesionales decidieron grabar la escena con sus teléfonos móviles y comunicaron de inmediato lo sucedido a la dirección del hospital, además de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

El médico fue detenido posteriormente en Alicante, ciudad donde tiene su clínica privada. La víctima, que había contratado con él una cirugía estética, formalizó la denuncia después de ser informada de lo ocurrido, ya que no era consciente de los hechos debido a la anestesia. Tras comparecer ante la autoridad judicial, el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.

Desde el hospital IMED Virgen de la Fuensanta señalaron que el cirujano no pertenece a su plantilla, sino que alquiló el quirófano para una intervención privada, una práctica habitual en este tipo de centros. La dirección del hospital expresó su respaldo a las profesionales que alertaron sobre lo sucedido y aseguró que mantiene plena colaboración con la Justicia. El acusado, que se promociona en redes sociales como especialista con más de 15 años de experiencia, permanece ahora a disposición judicial.