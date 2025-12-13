La hija de María Corina Machado asume los riesgos del regreso a Venezuela de su madre

Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconoció que el eventual regreso de su madre a Venezuela implica un alto riesgo para su seguridad, pero aseguró que esa decisión responde a una convicción profunda. En declaraciones ofrecidas en Oslo, donde pudo reencontrarse con ella tras dos años de separación forzada, señaló que Machado es consciente de los peligros, pero también de que su compromiso político y moral está ligado al futuro del país.

Sosa explicó que el reencuentro estuvo cargado de emociones difíciles de describir, tras un largo periodo marcado por la distancia, la incertidumbre y las amenazas constantes contra la vida de su madre. Aun así, afirmó que la familia encuentra fortaleza en la certeza de que la causa que defiende Machado es más grande que el sacrificio personal y está orientada a lograr que Venezuela vuelva a ser un país en paz, libertad y democracia.

Durante la entrevista, la joven también puso el foco en el drama de millones de venezolanos que no han podido reencontrarse con sus seres queridos. Recordó que existen familias separadas desde hace más de una década y casos de personas que desconocen el paradero de familiares presos o desaparecidos, una realidad que, dijo, hace aún más palpable el sufrimiento colectivo que vive el país.

Finalmente, Sosa confesó el conflicto emocional que le genera la inminente nueva separación: el deseo humano de compartir una vida familiar normal frente a la convicción de que la misión de su madre continúa en Venezuela. Al referirse a su participación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde representó a Machado, afirmó que fue un honor como hija y como venezolana, y subrayó que la lucha por la libertad no responde a ideologías, sino a principios universales de dignidad, democracia y derechos humanos.