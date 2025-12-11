Disfraz, controles y una lancha: la operación que sacó a Machado de Venezuela

Un nuevo capítulo en la crisis política venezolana salió a la luz este martes 9 de diciembre de 2025, cuando se conoció que María Corina Machado abandonó el país en un operativo discreto que contó con apoyo estadounidense.

La dirigente opositora partió desde la costa occidental de Venezuela en un barco con destino a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos al Wall Street Journal.

De acuerdo con estos reportes, hasta la isla caribeña llegó un avión privado procedente de Miami. La aeronave trasladó a Machado hacia Oslo, Noruega, con una escala previa en Bangor, Maine, antes de continuar el trayecto hacia Europa. Su desplazamiento coincidió con la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz, ceremonia a la que no alcanzó a asistir.

Mientras tanto, en la capital noruega, fue su hija Ana Corina Sosa Machado quien recibió el galardón en su nombre. La propia opositora comunicó a la organización, horas antes del evento, que se encontraba en camino, lo que permitió descartar versiones sobre su paradero y preocupaciones sobre su seguridad.