11 dic 2025 , 13:07

Disfraz, controles y una lancha: la operación que sacó a Machado de Venezuela

La dirigente opositora partió desde la costa occidental de Venezuela en un barco con destino a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos al Wall Street Journal.

   
    Ma. Corina Machado se disfrazó para escapar de Venezuela.( BBC News Mundo )
Redacción
Un nuevo capítulo en la crisis política venezolana salió a la luz este martes 9 de diciembre de 2025, cuando se conoció que María Corina Machado abandonó el país en un operativo discreto que contó con apoyo estadounidense.

La dirigente opositora partió desde la costa occidental de Venezuela en un barco con destino a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos al Wall Street Journal.

De acuerdo con estos reportes, hasta la isla caribeña llegó un avión privado procedente de Miami. La aeronave trasladó a Machado hacia Oslo, Noruega, con una escala previa en Bangor, Maine, antes de continuar el trayecto hacia Europa. Su desplazamiento coincidió con la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz, ceremonia a la que no alcanzó a asistir.

Mientras tanto, en la capital noruega, fue su hija Ana Corina Sosa Machado quien recibió el galardón en su nombre. La propia opositora comunicó a la organización, horas antes del evento, que se encontraba en camino, lo que permitió descartar versiones sobre su paradero y preocupaciones sobre su seguridad.

La opositora venezolana abandonó su hotel en Oslo para saludar a sus seguidores. ( BBC News Mundo )

¿Cómo fue la huida de Machado hacia Oslo?

El viaje se desarrolló luego de 16 meses en los que Machado permaneció en la clandestinidad para evitar su captura. Más de un centenar de colaboradores cercanos han sido detenidos y otros se mantienen ocultos o en el exilio, mientras que la dirigente tenía prohibición de salida del país desde hace más de diez años.

Según información recopilada por The Wall Street Journal, el plan llevaba al menos dos meses de preparación. Durante ese tiempo, una red venezolana dedicada a facilitar la huida de personas perseguidas colaboró en la organización del trayecto. Como parte de la estrategia, Machado se disfrazó para evitar ser identificada y logró pasar por diez controles militares sin ser detectada.

La opositora venezolana abandonó su hotel en Oslo para saludar a sus seguidores. ( BBC News Mundo )

Desde el Instituto Nobel, su director, Kristian Berg Harpviken, confirmó a la emisora NRK que el proceso para llevar a la opositora a Oslo fue más complicado de lo previsto.

Este no es el primer episodio de carácter reservado vinculado a opositores venezolanos. En mayo, cinco colaboradores de Machado que llevaban un año refugiados en la embajada de Argentina en Caracas lograron abandonar el país en una operación secreta que también habría contado con apoyo estadounidense, cuyos detalles permanecen sin revelarse.

