Mundo
13 dic 2025 , 10:17

Carlos III informa una evolución favorable en su tratamiento contra el cáncer

El monarca británico comunicó por televisión que su terapia entrará en una fase menos intensiva y aprovechó para impulsar una campaña nacional de detección temprana.

   
  • Carlos III informa una evolución favorable en su tratamiento contra el cáncer
    Carlos III. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El rey Carlos III anunció este viernes que su estado de salud ha mejorado tras casi un año de tratamiento contra el cáncer, una noticia que vuelve a situar a la monarquía británica en el centro de la conversación pública. La revelación, difundida en un mensaje televisado, tiene un fuerte impacto simbólico en el Reino Unido, donde el diagnóstico del monarca, conocido a comienzos del año pasado, generó conmoción tanto dentro como fuera del país.

También lea: México confirmó el primer caso de la variante K de influenza A H3N2

En una intervención grabada el 27 de noviembre en su residencia de Clarence House y emitida por Channel 4, el rey explicó que, gracias a una detección temprana, una intervención eficaz y el seguimiento riguroso de las indicaciones médicas, su agenda de tratamiento podrá reducirse el próximo año. El mensaje se difundió en el marco del programa especial Stand Up To Cancer, realizado desde el Hospital Addenbrooke, en Cambridge, como parte de una iniciativa de Cancer Research UK.

Carlos III aceptó participar en la campaña para respaldar el lanzamiento de una nueva plataforma digital que orienta a la ciudadanía sobre los programas de detección del cáncer disponibles. Aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre su diagnóstico o los tratamientos recibidos, sus palabras marcaron un cambio respecto a la tradicional discreción del palacio de Buckingham en asuntos de salud. Desde la Casa Real se informó que el monarca ha respondido “excepcionalmente bien” y que la atención médica pasará ahora a una etapa de seguimiento preventivo, con controles continuos.

También le puede interesar: Chile entra a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

En su mensaje, el rey subrayó la importancia del diagnóstico precoz y alertó que millones de personas en el país no realizan los chequeos a los que tienen acceso. Tras reanudar progresivamente su agenda pública, que incluyó visitas a centros oncológicos y viajes oficiales como su reciente desplazamiento al Vaticano, Carlos III cerró su intervención con un llamado a la acción colectiva. De cara al nuevo año, pidió que la sociedad asuma el compromiso de detectar la enfermedad a tiempo, recordando que la prevención y la responsabilidad compartida pueden marcar la diferencia.

Temas
Salud
Monarquía
cáncer
Internacional
mundo
Carlos III
Inglaterra
Noticias
Recomendadas