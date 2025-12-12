Ante preocupación por la supergripe, el Ministerio de Salud insiste en la campaña de vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud (MSP) indicó que está llevando a cabo su campaña nacional de vacunación contra la influenza, en medio de la alerta en varios países por la denominada supergripe, que es la variante o subtipo K del A(H3N2).

"La estrategia se extiende hasta marzo de 2026 y cuenta con 4.5 millones de dosis. La vacuna actual contra el virus de la influenza mantiene niveles de protección similares a temporadas previas, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones", indicó la Cartera de Estado.

Indicaron que su objetivo es proteger especialmente a los grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

En Sudamérica aún no se ha reportado la aparición de este nuevo linaje del virus, que más que todo se está propagando en Europa y América del Norte, con México siendo el último país en reportarlo.

La influenza A(H3N2) común ha registrado 171 casos en Ecuador hasta la primera semana de noviembre de 2025, una cifra similar a la del 2024, según datos del MSP.

La A(H3N2) tipo K se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Entre los síntomas destacan: rinorrea abundante, aunque no es más mortal, preocupa porque provoca síntomas más severos, especialmente en adultos mayores o en personas con factores de riesgo.

El MSP pide que los ecuatorianos refuercen las medidas de prevención con dos recomendaciones: lavado de manos constante y la vacunación oportuna; en caso de presentar síntomas gripales el uso de mascarilla.