México confirmó el primer caso de la variante K de influenza A H3N2

La variante de influenza H3N2 que recientemente se presentó en Europa y Estados Unidos, presentó su primer caso en Ciudad de México, sin embargo las autoridades dicen que no representa un motivo de alarma.

   
    Una persona recibe una vacuna contra la influenza en Ciudad de México (México). Imagen de archivo.( Carlos Ramírez / EFE )
Se confirmó el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital de México, pero la Secretaría de Salud aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, ubicado en la Ciudad de México.

El paciente se encuentra ya recuperado, tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, apuntó la nota.

La dependencia agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar oportunamente cualquier eventual caso.

La vacunación es la principal medida de prevención contrala variante A H3N2

Además, puntualizó que esta nueva variante de la influenza "presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año", por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención. "Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", sostuvo.

La autoridad sanitaria exhortó a la población a acudir a aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, covid-19 y neumococo.

Asimismo, destacó la efectividad de estas vacunas para "reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos", especialmente de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

La atención de forma temprana es clave para tratar esta variante

En caso de dar positivo a la influenza, la Secretaría de Salud recomendó atenderse de forma temprana, y de ser necesario, recibir un tratamiento antiviral estándar, además de usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como supergripe, es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

