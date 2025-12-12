México confirmó el primer caso de la variante K de influenza A H3N2

En caso de <b>dar positivo a la influenza</b>, la Secretaría de Salud recomendó <b>atenderse de forma temprana</b>, y de ser necesario, recibir un <b>tratamiento antiviral estándar</b>, además de usar <b>cubrebocas y</b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/la-oms-ajusta-la-composicion-de-las-vacunas-contra-la-gripe-para-2026-en-el-hemisferio-sur-MI10183960></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/omsa-ecuador-libre-gripe-aviar-AI9813389></a>