11 dic 2025

Europa enfrenta un repunte de gripe por la variante H3N2

Entre las primeras medidas adoptadas destaca la decisión de Cataluña de reinstaurar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y residencias.

   
Europa enfrenta una de las temporadas de gripe más fuertes de los últimos años, impulsada por la circulación adelantada del virus A/H3N2 y, en particular, de su sublinaje K.

En el Reino Unido, los hospitales registran 1 717 ingresos diarios, con 69 pacientes en cuidados intensivos, y los servicios de atención médica operan bajo elevada presión debido a que la población cuenta con menor inmunidad frente a este subtipo, en comparación con años anteriores.

La circulación de la gripe comenzó este otoño con antelación en distintos países. Japón reporta niveles elevados desde octubre y en Europa el inicio igualmente se produjo antes de lo esperado. En España, de hecho, el umbral epidémico rebasó varias semanas antes de la fecha estimada, de acuerdo con un análisis publicado en The Conversation.

En el Reino Unido y Japón, alrededor del 90 % de las muestras analizadas corresponden al virus A/H3N2, especialmente a su subclado K. Esta misma dinámica se observa en Canadá y Estados Unidos, y la presencia del virus se ha confirmado en todas las regiones del mundo. Entre mayo y noviembre de 2025, este sublinaje constituyó un tercio de los A/H3N2 identificados globalmente y casi la mitad de los registrados en la Unión Europea.

Aunque se trata del mismo H3N2 que circula desde 1968, el subclado K ha acumulado mutaciones que le permiten escapar parcialmente de la inmunidad adquirida en años anteriores. No obstante, los especialistas señalan que estas variaciones no han incrementado su agresividad ni la severidad de los síntomas.

En los países asiáticos donde los contagios ya disminuyeron no se han detectado complicaciones inusuales, y las mutaciones no interfieren con la eficacia de los antivirales actuales.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, tos y congestión nasal, además de la posibilidad de dolores musculares, vómitos o diarrea.

Entre los grupos con mayor riesgo, la UKHSA señala a menores de cinco años (especialmente menores de dos), adultos mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con afecciones crónicas como asma, diabetes, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias o trastornos neurológicos.

En casos donde los síntomas aparecen tras contacto con cerdos, se recomienda acudir al médico por la posibilidad de variantes relacionadas con animales.

¿Qué se sabe sobre la eficacia de la vacuna?

Nuevos datos de la UKHSA indican que la vacuna de la temporada 2025-2026 presenta una eficacia de entre el 70 % y 75 % para prevenir hospitalizaciones en niños de dos a 17 años, y de entre el 30 % y 40 % en adultos.

Según el epidemiólogo Jamie López Bernal, estos resultados aportan evidencia tranquilizadora sobre la protección de la vacuna, a pesar de las inquietudes derivadas del subtipo predominante. Por ello, insistió en que quienes sean elegibles se vacunen cuanto antes.

Según los especialistas, se recomienda:

  • Mantener al día la vacunación.
  • Utilizar mascarilla en entornos sanitarios o cuando se esté cerca de personas vulnerables.
  • Optar por el teletrabajo si se presentan síntomas.
