Cataluña declara emergencia para frenar la propagación de la peste porcina africana

Ante el avance de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brote-peste-porcina-espana-esta-controlado-NG10529444 target=_blank>peste porcina africana</a>, la Generalitat el sistema institucional de autogobierno de Cataluña, activó el procedimiento de emergencia para todas las actuaciones destinadas a contener <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/alemania-fortalecer-ejercito-amenaza-rusa-MH10534787 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/fallece-jorge-martinez-lider-de-ilegales-cancer-HH10532489 target=_blank></a> <b></b>