Cataluña declara emergencia para frenar la propagación de la peste porcina africana

Ante el avance de la peste porcina africana, la Generalitat el sistema institucional de autogobierno de Cataluña, activó el procedimiento de emergencia para todas las actuaciones destinadas a contener y prevenir la expansión del virus en el territorio.

Desde el Ejecutivo catalán se informó que la decisión responde a la velocidad de propagación de la enfermedad y al riesgo de que animales infectados salgan de las áreas de confinamiento. Así lo señaló la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, al explicar la aplicación del marco legal de emergencia en la contratación pública.

Con esta medida, los contratos necesarios para afrontar la crisis sanitaria se tramitarán de forma inmediata. El objetivo es garantizar la rápida adquisición de servicios, suministros y, cuando sea necesario, la ejecución de obras vinculadas al control de la PPA.

Entre las acciones previstas se incluye la compra de material veterinario, medicamentos, equipos de protección y servicios de laboratorio, además de labores de limpieza, gestión de residuos y vigilancia. También se contempla el uso de vehículos, tecnología, drones y equipamiento especializado para el control sanitario.

En el plano económico, el Govern habilitó una línea de ayudas de 10 millones de euros, ampliable, para reducir el impacto de la enfermedad. A esto se suma la ampliación de créditos del Institut Català de Finances y la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento para empresas afectadas, a cargo de Acció y Prodeca.