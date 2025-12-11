Qué se sabe del buque petrolero incautado por EE.UU. cerca de las costas de Venezuela

Darío Brooks Título del autor, BBC News Mundo

11 diciembre 2025 Actualizado 22 minutos



Militares armados de Estados Unidos abordaron un buque petrolero y tomaron control del mismo este miércoles en el mar Caribe, en la más reciente ofensiva de la campaña del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

En las imágenes difundidas por Washington, se ve a tropas estadounidenses asaltando la embarcación desde helicópteros para efectuar la incautación.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande... el más grande que se haya incautado jamás", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el petrolero, que se presume transportaba crudo venezolano, fue abordado por su "implicación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

Bondi aseguró que la incautación se dio cerca de las costas de Venezuela y que se llevó a cabo "de forma segura".

Tras conocerse la noticia, el gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido de "un robo descarado y un acto de piratería internacional" que se da en una campaña de EE.UU. que "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

"El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional", señalaron en un comunicado.

La incautación del buque se da en medio de la campaña de ataques armados a lanchas en el Caribe y el Pacífico por parte de las tropas estadounidenses, bajo el argumento de que participan en el tráfico de drogas a EE.UU. Más de 80 personas han muerto en los ataques.

Washington también acusa al gobierno de Venezuela de estar implicado en el narcotráfico, algo que el presidente Nicolás Maduro ha rechazado, señalando que lo que buscan los estadounidenses es un cambio de gobierno en Caracas.

Pero ¿qué se sabe del buque petrolero incautado?

Play video, "El momento en que fuerzas de EE.UU. abordan el buque petrolero frente a las costas de Venezuela", Duración 0,44 00:44 Título del video, El momento en que fuerzas de EE.UU. abordan el buque petrolero frente a las costas de Venezuela

"The Skipper"

Saltar Podcast y continuar leyendo Improbable El nuevo podcast de BBC Mundo sobre un amor que triunfó contra todo pronóstico Episodios Fin de Podcast

Las autoridades estadounidenses no difundieron información de forma inmediata sobre cuál fue el buque abordado ni qué destino tendrá después de haber sido incautado este miércoles.

Según tres fuentes citadas por la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, se trata del buque cisterna identificado como "The Skipper".

Este navío fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2022 por su presunta participación en una red de contrabando de petróleo que habría ayudado a financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y a Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Irán.

En aquel momento el buque se llamaba "Adisa" y, según el Departamento del Tesoro, formaba parte de una red de navíos controlados por el magnate del petróleo ruso Viktor Artemov.

La firma británica de riesgos marítimos Vanguard Tech también reportó que se trata de ese buque. Señaló que, según reportes, forma parte de una "flota clandestina" y que "fue sancionado por Estados Unidos por transportar exportaciones de petróleo venezolano".

"The Skipper" navegaba bajo bandera de Guyana cuando se actualizó su última posición hace dos días, según el sitio de seguimiento de buques MarineTraffic revisado por el equipo de BBC Verify.

Sin embargo, una declaración del Departamento de Administración Marítima de Guyana el miércoles por la noche afirmó que el "Skipper" "enarbolaba falsamente la bandera de Guyana, ya que no está registrado en Guyana".

Vanguard cree que su última ubicación antes de la operación aérea fue al noreste de Caracas.

La firma le dijo a BBC Verify que, según la información que ha recopilado, cree que la incautación tuvo lugar a primera hora de este miércoles y que posiblemente el buque estuvo "falseando su posición durante mucho tiempo".

Esto significa que podría haber estado transmitiendo una ubicación falsa y, por lo tanto, su posición reportada en páginas especializadas como MarineTraffic podría no ser precisa.

Es habitual que los buques sean registrados bajo bandera de países diferentes a los de sus propietarios, muchas veces por cuestiones fiscales. Pero el registro en terceros países también se usa para evitar sanciones internacionales.

Los datos disponibles públicamente señalan que el buque esta controlado por la empresa gestora gestora Thomarose Global Ventures LTD, con sede en Nigeria, y es propiedad de una empresa vinculada a Artemov, según la CBS.

El petrolero tiene 20 años y comenzó a navegar en 2005 con el nombre de "The Toyo". Tiene 333 metros de eslora, 60m de manga y está clasificado como un petrolero de gran tamaño (VLCC, por sus siglas en inglés). De hecho, en el momento de su construcción, era uno de los buques cisterna más grandes del mundo.

Se cree que zarpó del puerto petrolero de José el 4 o el 5 de diciembre, con alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo pesado a bordo, de los cuales unos 200.000 fueron transferidos a otro buque antes de la incautación, según informó Reuters, citando análisis de TankerTrackers.com y de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Trump confirmó que sus fuerzas militares incautaron el buque.

MarineTraffic muestra que estuvo por última vez cerca de Irán a mediados de septiembre, antes de llegar a la costa de Guyana a finales de octubre y realizar movimientos mínimos desde entonces. Estos datos pueden ser parciales o incorrectos debido al posible falseo de la información.

Los precios mundiales del crudo se cotizan a aproximadamente US$61el barril, lo que significa que el cargamento a bordo del barco podría tener un valor superior a los US$95 millones, si es que realmente contiene 1,6 millones de barriles después de que se retiraran 200.000. La BBC no ha verificado la cantidad de petróleo que hay a bordo del barco.

La respuesta de Caracas

Luego de la incautación, el gobierno de Venezuela no reclamó la propiedad del buque, pero sí dijo que se trataba de "un robo descarado y un acto de piratería internacional", el cual "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

Añadió que esto se suma "al robo de Citgo", la filial de la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA que ha sido sancionada en múltiples ocasiones por Washington.

"Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano", dijo el gobierno de Maduro en un comunicado.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Fuente de la imagen,Gobierno de EE.UU. Pie de foto, Imagen de la incautación publicada por EE.UU.

Según la fiscal Bondi, la incautación del buque se da como parte de una investigación sobre "el transporte de petróleo sancionado".

Bondi indicó que en la operación participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE.UU., con el apoyo del Departamento de Defensa.

"Ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán".

Washington ha sancionado a dos bandas de origen venezolano, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, como "organizaciones terroristas".