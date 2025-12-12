Sociedad
Salud realizará una jornada de vacunación contra la influenza para grupos prioritarios

La estrategia responde a que la mayor circulación del virus de la influenza se registra en los meses de noviembre, diciembre y enero.

   
    Imagen referencial para graficar la vacunación contra la influenza.( API )
El Ministerio de Salud realizará el domingo 14 de diciembre una jornada de vacunación de esquema regular e influenza para grupos prioritarios.

Es decir, para niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

Habrá más de 900 puntos a escala nacional para que las personas se vacunen. Hasta la publicación de esta nota, aún no se detallan los horarios y lugares específicos.

"La estrategia responde a que la mayor circulación del virus de la influenza se registra en los meses de noviembre, diciembre y enero. Asimismo, que los brotes de casos de influenza se dan entre los meses de noviembre y marzo, correspondiendo a una circulación anual", explicó el Ministerio de Salud.

Esta jornada de vacunación se dará tras la alerta en varios países por la denominada supergripe, que es la variante o subtipo K del A(H3N2).

