Tiroteo masivo deja al menos 11 muertos durante evento comunitario en la playa de Bondi, Australia

<b>En la playa de Bondi, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/australia/desafios-australia-prohibicion-acceso-redes-CA10540772 target=_blank>Australia</a>,</b> un ataque con armas de fuego ocurrido este domingo durante una actividad<b> comunitaria judía dejó al menos 12 personas fallecidas y más de 30 heridos, </b>según confirmaron<b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/chile-abre-urnas-polarizacion-politica-IC10560967 target=_blank></a> <b></b><b></b>