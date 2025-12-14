Tiroteo masivo deja al menos 11 muertos durante evento comunitario en la playa de Bondi, Australia

En la playa de Bondi, Australia, un ataque con armas de fuego ocurrido este domingo durante una actividad comunitaria judía dejó al menos 12 personas fallecidas y más de 30 heridos, según confirmaron las autoridades australianas. El hecho se produjo mientras se desarrollaba Chanukah by the Sea, un evento público por el inicio de la festividad de Janucá, que congregó a cientos de asistentes frente al mar. También lea: Chile abre las urnas en un balotaje marcado por la polarización política La policía informó que dos hombres armados perpetraron el ataque: uno de ellos murió tras ser neutralizado por las fuerzas de seguridad y el segundo fue detenido, aunque permanece en estado crítico. El operativo de emergencia incluyó un amplio despliegue policial y el traslado de heridos a centros médicos; en total, al menos 29 personas resultaron lesionadas, entre ellas dos agentes.

Las autoridades estatales señalaron que el ataque fue clasificado como atentado terrorista por tratarse de un evento dirigido a una comunidad específica, en este caso a la comunidad judía, y por la naturaleza del armamento utilizado. El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, sostuvo que el objetivo fue la comunidad judía de Sídney, mientras que líderes nacionales e internacionales expresaron su condena y solidaridad con las víctimas. También lea: Irán detiene a Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, durante acto conmemorativo en Mashhad El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó lo ocurrido como “impactante y angustiante” y aseguró que los equipos de emergencia continúan trabajando para asistir a los afectados. El episodio reavivó el debate sobre la violencia armada en un país donde los tiroteos masivos son poco frecuentes desde el endurecimiento de las leyes de control de armas.

