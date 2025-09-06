Mundo
Un conductor se desmayó y atropelló a transeúntes en Francia

Un conductor mayor perdió el control de su vehículo y arrolló a peatones en Pirou-Plage

   
    El automóvil tras el accidente en Francia. ( Foto: Internet. )
Un trágico accidente conmocionó este sábado 6 de septiembre a la localidad costera de Pirou, en el norte de Francia, cuando un automovilista arrolló a varios peatones cerca del paseo marítimo. El hecho dejó como saldo una mujer fallecida y al menos tres personas en estado grave, además de heridos leves, entre ellos el propio conductor y su acompañante.

De acuerdo con la fiscalía de Coutances, las primeras indagaciones descartan que se tratara de un acto intencional. La alcaldesa de Pirou, Noëlle Leforestier, explicó que el conductor, un hombre de edad avanzada, habría sufrido un desvanecimiento que lo llevó a perder el control del automóvil. El vehículo se precipitó por la calle Fernand Desplanques e impactó contra la terraza de una pizzería muy concurrida en la zona turística de Pirou-Plage.

El despliegue de rescate movilizó a 36 bomberos, seis unidades de emergencia y tres helicópteros, que trasladaron a los heridos a hospitales de la región. Paralelamente, se habilitó un dispositivo de apoyo psicológico para testigos y familiares de las víctimas, en una jornada marcada por la conmoción entre residentes y visitantes.

La gendarmería de Coutances abrió una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Aunque algunos testimonios apuntan a una pérdida súbita de conciencia del conductor, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, la zona de la pizzería permanece acordonada y las autoridades mantienen restricciones de acceso mientras avanzan las pesquisas.

