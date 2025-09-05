Quito
05 sep 2025 , 06:04

Un automóvil se volcó en la avenida Simón Bolívar, al oriente de Quito

Ocurrió la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025. En la zona se produjo una fuerte congestión vehicular. Los ocupantes abandonaron el vehículo tras en incidente.

   
Un siniestro de tránsito se dio, al amanecer de este viernes 5 de septiembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a 500 metros de la conexión con la Autopista General Rumiñahui, oriente de Quito. Un automóvil se volcó en el carril de sentido norte-sur y en la zona se produjo una fuerte congestión vehicular.

Cuando llegaron las autoridades, los ocupantes del automotor no se encontraban en este. Un poste de electricidad fue derribado. Por eso, no había servicio de electricidad en la zona.

Los agentes civiles de tránsito presumen que el conductor del automóvil manejaba el auto en alta velocidad. Los uniformados informaron que en el sitio no había heridos, tampoco víctimas.

Se coordinó con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para que retire el poste destruido. El Cuerpo de Bomberos (CBQ) acudió para limpiar los plásticos y fierros retorcidos de la calzada.

Balance de siniestros de tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que un total de 269 siniestros de tránsito, 156 heridos y 27 muertes se han registrado en la avenida Simón Bolívar, en el año 2025. Por eso, esta institución reforzó los controles de velocidad en esa vía, con dispositivos de pacificación.

Se instalaron dispositivos de disuasión como conos y canalizadores viales (Barreras Jersey). De acuerdo con los datos proporcionados por la AMT, desde el 2023 no se había adquirido logística de señalización.

