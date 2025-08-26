Submarino nuclear y buque lanzamisiles refuerzan el arsenal militar de EE. UU. en el mar caribe

El contingente de Estados Unidos en el mar Caribe aumenta tras conocerse el nuevo envío de más arsenal militar y soldados norteamericanos, en las nuevas embarcaciones que ya se encuentran en camino un crucero de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarían al Caribe a inicios de septiembre.

La Fuerza Submarina del Atlántico, el USS Newport News, es una categoría de submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que representa el pilar de la fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos.

Hasta el momento, la fuerza militar de Estados Unidos suma más de 4,500 militares, los cuales, según declaraciones del presidente Donald Trump, tienen como misión combatir los carteles de droga de América Latina. También mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por el dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien enmarcan como el líder del Cartel de los Soles.

Según declaraciones de la Casa Blanca, mencionan que Estados Unidos no dudará en usar todo su poder para frenar el tráfico de drogas hacia su país.

Mientras tanto, el dictador venezolano mencionó que a Venezuela no la toca nadie, e hizo un llamado a los ciudadanos a enlistarse en las milicias bolivarianas para poder enfrentar las fuerzas de Estados Unidos. También Maduro aseguró que Venezuela es un territorio libre de narcotráfico.