Submarino nuclear y buque lanzamisiles refuerzan el arsenal militar de EE. UU. en el mar caribe

El contingente de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estados-unidos-desplego-caribe-seis-barcos-altas-capacidades-ataque-defensa-CF9979217 target=_blank>Estados Unidos</a> en el mar Caribe </b>aumenta tras conocerse el nuevo envío de más arsenal militar y soldados norteamericanos, en las <b>nuevas embarcaciones que ya se encuentran en camino</b> un<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nicolas-maduro-asciende-al-embajador-en-colombia-DB9993371 target=_blank></a></b> <i></i><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/narcotrafico-ee-uu-asegura-soborno-policias-politicos-mexicanos-GB10001520 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>