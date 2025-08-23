Maduro acusa a EE. UU. de intentar un cambio de régimen con un "zarpazo terrorista militar"

Nicolás Maduro denunció este viernes que Estados Unidos busca un “cambio de régimen” en el país mediante un “zarpazo terrorista, militar”, tras el anuncio de la Casa Blanca sobre el envío de buques al mar Caribe para combatir el narcotráfico. “Es inmoral, criminal e ilegal”, aseguró durante un acto en la Asamblea Nacional, transmitido de forma obligatoria por radio y televisión. También lea: Paraguay declara organización terrorista al Cartel de los Soles Maduro agradeció la solidaridad internacional y destacó el respaldo de gobiernos y organismos que, según dijo, rechazan un conflicto armado en Suramérica. “El derecho internacional prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos”, enfatizó, al tiempo que llamó a “reunir la voluntad nacional” y superar diferencias políticas internas para responder con una sola voz ante la situación.

Maduro armó una jornada de alistamiento de las fuerzas milicianas

En respuesta a las maniobras estadounidenses, el mandatario convocó a una jornada de alistamiento de las fuerzas milicianas y recordó que ya había ordenado el despliegue de 4,5 millones de efectivos. Esta medida se produce luego de que Washington incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. También lea: El régimen de Maduro pide la unidad de los gobiernos de la Alianza Bolivariana, ALBA, protegerlo de EE. UU. La tensión aumentó tras declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que su país está preparado para “usar todo su poder” contra el narcotráfico, lo que incluye el envío de buques, soldados, aviones y lanzamisiles a la región. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas naciones a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Venezuela ha recibido el respaldo de aliados como China, Irán, Rusia y los países de la Alianza Bolivariana (ALBA).

Carteles de captura en la frontera entre Colombia y Venezuela

Carteles de captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ( )