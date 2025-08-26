Política
Carteles con recompensa por Nicolás Maduro se observan en Quito

La imagen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, referentes del chavismo venezolano, se pudieron ver en una avenida principal de Quito la tarde del lunes.

   
    Carteles con recompensa se expusieron en Quito.( Redes Sociales )
La tarde del lunes 25 de agosto de 2025, se pudo observar en la Avenida Naciones Unidas una pancarta con la imagen del dictador Nicolás Maduro y otros miembros del régimen venezolano, por los cuales el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa a quien brinde información que sirva para dar con su captura.

Según el gobierno del presidente Donald Trump, Nicolás Maduro es el cabecilla del denominado Cartel de los Soles, el cual está conformado por las altas esferas políticas y militares del país bolivariano. Por esta razón, Trump organizó una ofensiva con varios buques militares y más de cuatro mil soldados para combatir el narcotráfico en el Caribe.

En la pancarta se podía observar la millonaria recompensa que ofrece el gobierno estadounidense, 50 millones de dólares por Maduro. Momentos después de que las imágenes del cartel se viralizaran en redes sociales, un grupo de migrantes venezolanos se reunió en el lugar y protestó contra la dictadura.

Junto a la pancarta de la recompensa, se observaba otra que se le atribuye al colectivo Voluntad Popular, en la que se leía: "Miles de venezolanos, en estos momentos, están presos y siendo torturados por el régimen de Nicolás Maduro. ¡No están solos! ¡Venezuela, seguimos contigo!".

