Nicolás Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia

El dictador Nicolás Maduro anunció este domingo el ascenso del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, a general de división en reserva activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La designación se realizó durante un encuentro transmitido en Telegram, en el que Martínez apareció vistiendo uniforme militar.

El mandatario presentó la decisión tras una jornada de planificación que denominó Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta, en la que participaron la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Diosdado Cabello, entre otros.

