25 ago 2025 , 10:14

Nicolás Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia

El mandatario también lanzó la Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta, en medio de tensiones con EE. UU.

   
El dictador Nicolás Maduro anunció este domingo el ascenso del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, a general de división en reserva activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La designación se realizó durante un encuentro transmitido en Telegram, en el que Martínez apareció vistiendo uniforme militar.

El mandatario presentó la decisión tras una jornada de planificación que denominó Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta, en la que participaron la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Diosdado Cabello, entre otros.

Según Maduro, esta estrategia cuenta con la mayor coordinación con los hermanos militares y policías colombianos y se aplicará principalmente en Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, estados fronterizos con Colombia.

El anuncio se dio en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, luego de que la DEA acusara al gobierno venezolano de colaborar con guerrillas colombianas para enviar cocaína a carteles mexicanos. Desde Washington, la Casa Blanca advirtió que está lista para desplegar buques y soldados en aguas cercanas a Venezuela con el objetivo de frenar el narcotráfico.

En paralelo, la FANB informó que en 2025 ha destruido más de diez campamentos de grupos armados en la frontera, mientras que el ministro Padrino López negó la existencia de bases de guerrillas en territorio venezolano.

