Belice confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos

Las autoridades de Belice confirmaron este lunes la primera infección en humanos por el gusano barrenador desde que se volvieron a detectar casos en el país centroamericano en diciembre de 2024, una plaga que puede afectar a todo tipo de animales de sangre caliente y que si no se trata a tiempo puede causar la pérdida de la función del órgano parasitado o incluso la muerte.

El Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW) informa al público que se ha detectado el primer caso humano confirmado de gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) desde su reaparición en Belice en diciembre de 2024, informó el Gobierno en un comunicado.

LEA: Noruega abre más de 15 000 vacantes para hispanohablantes en 2025

Conocida bajo el nombre científico de Cochliomyia hominivorax o Mosca en forma de tornillo devoradora de hombres, este insecto busca animales de sangre caliente con heridas abiertas y allí deposita sus huevos. Luego, al eclosionar, sus larvas comienzan a alimentarse del tejido. Si no se trata puede generar graves heridas, la pérdida de la función del órgano parasitado e incluso la muerte, especialmente si ataca a recién nacidos.

Las autoridades beliceñas especificaron en el comunicado que el paciente es un joven de 21 años procedente de la localidad de Benque Viejo del Carmen, fronteriza con Guatemala, y que después de buscar atención médica el pasado 15 de agosto, se enviaron de inmediato muestras a la Autoridad de Sanidad Agrícola de Belice (BAHA), que confirmaron la infección por gusano barrenador. El paciente se encuentra en tratamiento y está respondiendo bien, señaló la nota.

El Ministerio de Salud recordó que la clave para prevenir las afectaciones por el gusano barrenador es el cuidado adecuado de las heridas para evitar que la mosca deposite allí sus larvas.

Aunque no aportó datos, indicó que hasta el momento el mayor número de casos reportados en Belice de gusano barrenador se dieron en perros a diferencia del resto de países de la región, donde el animal más afectado es el ganado por lo que subrayó que es importante inspeccionar frecuentemente a los animales bajo su cuidado, y cualquier herida debe tratarse de inmediato y de manera adecuada para prevenir la transmisión.

Desde principios de este siglo se había logrado establecer una barrera biológica en la selva de Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, contra el gusano barrenador, impidiendo su avance desde Suramérica.

Sin embargo, un cúmulo de factores provocó que penetrara hacia el norte, territorio que desde hacía décadas se había declarado libre de esta plaga.

LEA: Trinidad y Tobago respalda a EE. UU. en caso de conflicto con Venezuela

La Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) detalla en su web cómo el programa contra esta plaga, endémica en gran parte del continente, se inició en EE.UU. en los años 50 del siglo pasado como respuesta de los ganaderos por reducir las constantes pérdidas ocasionadas por esta larva, de la que fue declarado libre en 1966.

Luego seguirían liberándose México en 1991, Guatemala en 1994, Belice y El Salvador en 1995, Honduras en 1996, Nicaragua en 1998, Costa Rica en 2000 y Panamá en 2006, país este último donde en enero de 2023 se reactivó la situación de emergencia por gusano barrenador, desencadenándose un avance imparable hacia el norte.