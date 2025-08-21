Mundo
Estados Unidos desplegó por el Caribe seis barcos con altas capacidades de ataque y defensa

La flota incluye destructores con un avanzado sistema de radares y misiles guiados, y un buque capaz de transportar aviones, helicópteros y lanchas rápidas.

   
Estados Unidos demuestra su poder naval con un inusual despliegue de buques de guerra y 4 500 soldados por el caribe. Son seis barcos con un alto potencial de combate, defensa y logística.

La marina confirmó el reposicionamiento del grupo de preparación anfibia y la 22 unidad de expedicionaria de marines por parte del Comando Sur, incluye los buques Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio.

Pueden trasladar aviones pequeños, helicópteros, vehículos todoterreno y lanchas rápidas para cubrir operaciones en aire, mar y tierra, también están equipados con torpedos para la defensa submarina.

A ellos se le sumaron tres destructores: el Gravely y el Jason Dunham, y el Sampson. Son barcos equipados con un moderno sistema de radares y misiles guiados para alcanzar objetivos aéreos y terrestres.

La mayoría siguen posicionados en el norte del mar caribe, el Sampson está en aguas territoriales de Panamá.

Su misión y destino no están claros. La marina dijo que realizaran operaciones globales, pero funcionarios del gobierno de Donald Trump aseguran que combatirán el narcotráfico en la zona, elevando las tensiones con el gobierno de Venezuela, acusado por Washington de ser un narcoestado.

