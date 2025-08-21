Estados Unidos desplegó por el Caribe seis barcos con altas capacidades de ataque y defensa

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estados-unidos-desplegara-tres-buques-destructores-frente-costas-venezuela-YN9960188 target=_blank>Estados Unidos</a></b> demuestra su <b>poder naval </b>con un<b> inusual despliegue</b> de <b>buques de guerra</b> y <b>4 500 soldados</b> por el<b> caribe</b>. Son <b>seis barcos </b>con un <b>alto potencial</b> de <b>combate, defensa y logística.</b> La <b>marina</b> co<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/venezuela-agradece-china-oponerse-patrullaje-de-buques-estadounidenses-LE9978409 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/regimen-maduro-pide-unidad-gobiernos-alba-protegerlo-ee-uu-BE9978928 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>