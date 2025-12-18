Siniestro de avión del expiloto de NASCAR Greg Biffle en EE. UU. deja varios muertos

Un <b>avión</b>, al parecer del expiloto de <b>NASCAR Greg Biffle</b>, se <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/auto-volcamiento-tambillo-pichincha-muerto-AD10572626 target=_blank>estrelló </a><b>este jueves 18 de diciembre </b>cuando aterrizaba en el <b>Aeropuerto Regional de Statesville</b>, en el condado de Iredell (<b>Carolina del</b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/colombia-sobreviviente-accidente-antioquia-aseguro-bus-fallas-CC10568648 target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/salto-paracaidismo-por-poco-termina-en-un-accidente-IA10549573 target=_blank></a>