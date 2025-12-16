Colombia, Antioquia: sobreviviente del accidente del bus escolar aseguró que el vehículo presentaba fallas mecánicas

Las voces de quienes estuvieron en el viaje escolar comienzan a salir luego del accidente del bus que se precipitó a un abismo en Antioquia, Colombia, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025.

El siniestro dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes, y más de 20 heridos.

Desde el entorno familiar de una de las víctimas, Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, relató que su nieta había informado sobre problemas durante el trayecto. Según su testimonio, el vehículo presentó fallas constantes que obligaban a detener la marcha con frecuencia.

“Ella nos comunicó que el bus venía varado y avanzaban muy despacio. Tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. El bus estaba completamente varado”, señaló.

De acuerdo con lo manifestado por el familiar, los estudiantes habrían solicitado un transporte alternativo ante las condiciones del bus, sin que se les facilitara otro vehículo para continuar el recorrido.