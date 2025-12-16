Mundo
16 dic 2025 , 08:04

Colombia, Antioquia: sobreviviente del accidente del bus escolar aseguró que el vehículo presentaba fallas mecánicas

El accidente en Antioquia, Colombia, dejó 17 personas fallecidas.

   
  • Colombia, Antioquia: sobreviviente del accidente del bus escolar aseguró que el vehículo presentaba fallas mecánicas
    Sobreviviente del accidente en Antioquia aseguró que el bus presentaba fallas mecánicas( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Las voces de quienes estuvieron en el viaje escolar comienzan a salir luego del accidente del bus que se precipitó a un abismo en Antioquia, Colombia, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025.

Lea: Los diputados del Congreso de la Ciudad de México protagonizaron una pelea con golpes, jalones de pelo y empujones

El siniestro dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes, y más de 20 heridos.

Desde el entorno familiar de una de las víctimas, Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, relató que su nieta había informado sobre problemas durante el trayecto. Según su testimonio, el vehículo presentó fallas constantes que obligaban a detener la marcha con frecuencia.

“Ella nos comunicó que el bus venía varado y avanzaban muy despacio. Tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. El bus estaba completamente varado”, señaló.

De acuerdo con lo manifestado por el familiar, los estudiantes habrían solicitado un transporte alternativo ante las condiciones del bus, sin que se les facilitara otro vehículo para continuar el recorrido.

Lista de los jóvenes fallecidos en el accidente de Antioquia, Colombia.
Lista de los jóvenes fallecidos en el accidente de Antioquia, Colombia. ( RRSS )

Testimonio de un sobreviviente

A este relato se suma el testimonio de David Rúa, uno de los sobrevivientes, quien en entrevista con Noticias RCN aseguró que el bus presentó al menos tres fallas mecánicas antes de iniciar el trayecto desde Tolú, en Sucre, con destino a Bello, Antioquia.

El joven explicó que los problemas eran visibles y conocidos por quienes se encontraban en el lugar.

Entre las fallas observadas por los estudiantes, Rúa mencionó inconvenientes con el aire acondicionado, la batería y el motor del vehículo. Sobre la batería, indicó que fue retirada y recargada con apoyo de otro bus. “La vi con mis propios ojos, los demás compañeros también la vieron”, afirmó.

Comunicado de la empresa

Mientras avanzan las investigaciones, la empresa de transporte Precoltur expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y confirmó que se mantiene atenta a la evolución de los heridos. En un comunicado, la compañía señaló que está a disposición de las autoridades para colaborar con las indagaciones y que ha ofrecido apoyo funerario a los familiares.

Lea: ONU defiende el diálogo sobre Rusia y Ucrania pero dice no haber recibido plan de paz de EEUU

Por su parte, la empresa Senior Fest S.A.S., organizadora de la excursión, informó que en el bus se movilizaban 34 excursionistas, un guía y dos conductores al momento del accidente. La compañía indicó que activó sus protocolos de emergencia y que coordina acciones con los organismos de socorro, centros médicos y autoridades competentes.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos técnicos para determinar las causas exactas del siniestro vial que conmovió a Antioquia y al país. Entre tanto, los relatos de familiares y sobrevivientes se convierten en piezas clave para reconstruir lo ocurrido antes del fatal desenlace.

Temas
Colombia
heridos
muertos
Accidente
Colombia
Noticias
Recomendadas