15 dic 2025 , 16:47

ONU defiende el diálogo sobre Rusia y Ucrania pero dice no haber recibido plan de paz de EEUU

El plan de paz emitido por Estados Unidos no se ha detallado para la ONU, aunque la organización de igual forma defiende la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania.

   
    Video pregrabado del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, durante la apertura de la Revisión del Progreso del Foro Mundial sobre los Refugiados del ACNUR, en Ginebra, Suiza, el 15 de diciembre de 2025. (Suiza, Ginebra)( SALVATORE DI NOLFI / EFE )
La ONU afirmó el lunes 15 de diciembre de 2025, que apoya conversaciones que conduzcan a una "resolución pacífica del conflicto" en Ucrania, pero subrayó que no ha recibido ningún detalle sobre el plan planteado por Estados Unidos.

"Defendemos conversaciones que conduzcan a una resolución pacífica en línea con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, la Carta de la ONU y el derecho internacional, incluyendo el principio de integridad territorial", afirmó en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz del secretario general, António Guterres.

Haq destacó que la ONU no ha recibido detalles del plan de paz de Estados Unidos sobre Ucrania y que Washington es responsable de su propio plan.

El portavoz subrayó que, cuando comenzó la guerra, Naciones Unidas intentó dialogar con los líderes de ambos países y ejercer sus buenos oficios en la medida de lo posible.

"A veces la dificultad reside en lograr que las partes involucradas dialoguen entre sí. Hicimos todo lo que pudimos dadas las circunstancias", añadió.

Estados Unidos afirmó este lunes que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lograron avances sustanciales durante dos días de conversaciones en Berlín, en las que Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino".

Pese al plan detallado de Estados Unidos la decisión final quedarán en manos de Kiev y Moscú.

Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que hablaron bajo la condición de anonimato, calificaron las conversaciones de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con funcionarios europeos como "realmente positivas en casi todos los aspectos".

Explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan, del que no se revelaron detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú.

