Avioneta se estrella contra vehículo durante aterrizaje de emergencia en Florida, EE. UU.

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este lunes 9 de diciembre, en la Interestatal 95, a la altura sur de la Carretera Estatal 520, en Cocoa, Florida, según informaron los bomberos del Condado de Brevard. La vía permaneció cerrada durante aproximadamente una hora mientras se atendía la situación.

La aeronave, que transportaba a dos personas, impactó un vehículo durante el aterrizaje. El conductor del automóvil resultó con heridas leves y fue trasladado a un centro médico; su vida no corre peligro, indicaron las autoridades. Un video que circula en redes muestra el momento del choque entre la avioneta y el vehículo.