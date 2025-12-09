Ecuador
09 dic 2025 , 17:00

Un camión chocó tres autos y luego cayó a una quebrada, en Napo

Las autoridades aún no confirman la cantidad de personas heridas.

   
    Siniestro de tránsito múltiple en Archidona, Napo.( ECU 911 )
Un camión ocasionó un choque múltiple y luego cayó a una quebrada en el sector del Puente de la Quebrada El Tigre, en la comunidad de Guamaní, cantón Archidona, provincia de Napo, la tarde de este martes 9 de diciembre.

De manera preliminar se conoce que el conductor del vehículo pesado habría perdido el control y chocó a tres autos. Uno de ellos terminó volcado y otro al borde de la quebrada.

Hasta la publicación de esta nota, el ECU 911 no confirmaba el número de personas heridas.

La circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada.

La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Archidona y de la Policía Nacional.

Temas
choque
siniestro de tránsito
camión
quebrada
Napo
Archidona
Noticias
