La Secretaría de Gestión de Riesgos destinará USD 7,5 millones para la época lluviosa

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) asegura que dispone de USD 4,5 millones en kits de asistencia humanitaria para atender emergencias durante la temporada lluviosa de 2026. Además, la institución aseguró que cuenta con otros USD 3 millones destinados a reforzar la respuesta frente al invierno.

En un comunicado difundido este martes 9 de noviembre, la SNGR precisó que el stock de kits incluye alimentos, implementos de higiene y aseo, carpas, duchas, biombos, entre otros artículos.

Por otra parte, señaló que ha identificado en todo el país 2 877 terrenos e infraestructuras aptas para la implementación de alojamientos temporales.

En Ecuador, los municipios y prefecturas empiezan a prepararse para la próxima temporada invernal. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), en la Costa y Galápagos los meses más lluviosos suelen ser febrero, marzo y abril; en la Sierra, los picos de precipitación se registran en dos meses, octubre y abril; y en la Amazonía, entre abril, mayo y junio.

De acuerdo con la SNGR, las provincias con más afectaciones durante 2025 fueron Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro. Sin embargo, las 24 provincias del país registraron eventos asociados a las lluvias. Incluso Galápagos —que aparece al final del listado, con el menor número de incidentes— reportó un deslizamiento y cinco casos de inundaciones.

En términos generales, la temporada invernal de este año fue fuerte. Dejó 55 muertos, 150 heridos, más de 241 000 afectados, más de 1 000 viviendas destruidas y alrededor de 123 000 animales muertos. La situación llevó al Gobierno Nacional a declarar en abril la emergencia en 12 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha.