11 dic 2025 , 10:58

Un paracaidista quedó atrapado en la cola de un avión al saltar, en Australia

El piloto del avión puedo nivelar el avión y evitar un accidente.

   
    Paracaidista atrapado en la cola del avión.( @Osint613 )
La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB, por siglas en inglés) reveló un incidente en un avión con uno de los paracaidistas, donde uno de ellos activó el paracaídas secundario por error y terminó atrapado en la cola del avión.

El incidente pasó el mes de septiembre a las 10:00, hora local, en Tully, Australia; sin embargo, actualmente se está haciendo viral en redes sociales. En Tully es común que se realicen saltos de rutina.

Un equipo de 17 paracaidistas se preparaba para una formación aérea a 15 000 pies, poco después de despegar del aeropuerto local a bordo de un Cessna Caravan.

De acuerdo a ATSB, el paracaidista se acercó a la puerta del avión para lanzarse y al cruzar el umbral, el asa del paracaídas de reserva se enganchó con el alerón y se abrió el paracaídas por accidente.

En el video se puede observar cómo la fuerza del paracaídas abierto lo arrastró con fuerza hacia la cola del avión, quedando atrapado. Según los compañeros del paracaidista, el accidentado tuvo que golpear el estabilizador izquierdo, causando daños al avión y a sus propias piernas.

En el accidente no se registraron víctimas

En este suceso fueron dos hechos los que evitaron una tragedia. Primero, el paracaidista cargaba con él un cuchillo y cortó las sogas enredadas del paracaídas secundario para liberarse; posterior, abrió el paracaídas principal y descendió. El cuchillo usado era específicamente para cortar las 11 sogas de paracaídas, por ello, las cortó en menos de un minuto.

Segundo, el piloto del avión, gracias a su experiencia, mantuvo el control de la aeronave a pesar de tener daños en la cola y una visión obstruida por el paracaídas colgando. No le quedó más que aterrizar de emergencia en Tully y notificar su estado a las autoridades. Para ATBS fue crucial la comunicación entre los paracaidistas y la tripulación.

