Un paracaidista quedó atrapado en la cola de un avión al saltar, en Australia

La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB, por siglas en inglés) reveló un incidente en un avión con uno de los paracaidistas, donde uno de ellos activó el paracaídas secundario por error y terminó atrapado en la cola del avión.

El incidente pasó el mes de septiembre a las 10:00, hora local, en Tully, Australia; sin embargo, actualmente se está haciendo viral en redes sociales. En Tully es común que se realicen saltos de rutina.

Lee más: Tailandia: influencer muere tras reto viral de beber una botella de alcohol completa

Un equipo de 17 paracaidistas se preparaba para una formación aérea a 15 000 pies, poco después de despegar del aeropuerto local a bordo de un Cessna Caravan.

De acuerdo a ATSB, el paracaidista se acercó a la puerta del avión para lanzarse y al cruzar el umbral, el asa del paracaídas de reserva se enganchó con el alerón y se abrió el paracaídas por accidente.