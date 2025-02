El Papa Francisco hizo gala de su característico sentido del humor durante la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su habitación en el hospital Gemelli de Roma.

En medio de los rumores sobre su muerte que circularon por las redes sociales, el Pontífice bromeó con la situación, diciendo "Alguien rezó para que fuera al paraíso, pero el Maestro de las Misas pensó que igual me dejaba aquí".

El Papa, hospitalizado desde el viernes debido a una neumonía bilateral, mostró su resistencia y buen ánimo mientras se encontraba con Meloni en la décima planta del hospital.

A pesar de la respiración entrecortada, Francisco lució su sonrisa generosa y el brillo en sus ojos. Durante la visita, el Papa abordó las especulaciones sobre su salud y expresó: "Sé que hay gente que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!"

En una charla de unos 20 minutos, Francisco reconoció que los médicos le habían recomendado tomar un descanso. "Me han dicho que necesito tiempo, no debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho", compartió.

Además, mostró su preocupación por sus próximas obligaciones religiosas, especialmente el Santo Jubileo, reconociendo que no podrá vivirlo en persona. Con su humor habitual, añadió "Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo".

Meloni, que tiene una relación cercana con el Papa, expresó la gratitud de Italia por su pontificado y afirmó: "He venido en nombre del pueblo italiano para decirle que todos estamos cerca de usted y le deseamos una pronta recuperación". Tras la visita, la oficina de la primera ministra confirmó que el Papa se encontraba de buen humor y "alerta y receptivo", contradiciendo los rumores falsos de su muerte.

El encuentro también reflejó el estrecho vínculo entre ambos líderes. En una ocasión previa, durante una conferencia sobre natalidad en 2023, el Papa bromeó sobre el atuendo de Meloni, diciendo: "Hoy vamos vestidos igual". Durante la reciente visita, Meloni destacó la importancia de la figura del Papa y expresó su confianza en que la providencia será benévola con él.

El Vaticano aún no ha anunciado una fecha para su reincorporación a las labores papales, pero Meloni expresó su esperanza de que su regreso al Vaticano sea pronto. Mientras tanto, el equipo médico sigue supervisando su recuperación.