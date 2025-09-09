Nueve cabezas de cerdo aparecieron frente a mezquitas de Francia; las autoridades investigan el hecho

Las autoridades francesas abrieron el 9 de septiembre, una investigación tras la aparición de nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas de la región de París, algunas con la palabra Macron escrita en azul, y denunciaron un acto antimusulmán "abyecto".

Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, con entre cinco y seis millones de fieles, así como la principal comunidad judía de este continente.

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, varios países han informado de un aumento del "odio contra los musulmanes" y del antisemitismo desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Al menos nueve cabezas de cerdo han sido encontradas, cuatro en París y cinco en sus suburbios, detalló el prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, quien no descartó "que se descubran más".