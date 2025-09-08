Mundo
08 sep 2025 , 14:38

Francia: El primer ministro François Bayrou debe dimitir de su cargo tras no obtener el respaldo del Parlamento

El Parlamento francés rechazó la moción de confianza solicitada por el primer ministro François Bayrou, lo que significa que debe dimitir de su cargo. En consecuencia, el presidente francés, Emmanuel Macron, deberá nombrar a un nuevo primer ministro.

   
  • Francia: El primer ministro François Bayrou debe dimitir de su cargo tras no obtener el respaldo del Parlamento
    Foto de archivo del primer ministro francés, François Bayrou. ( EFE )
Fuente:
Europa Press
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El parlamento francés ha rechazado este lunes 8 de septiembre de 2025 una moción de confianza contra el Gobierno del primer ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra de los partidos de izquierda y de extrema derecha y solo 194 a favor.

LEA: Una huelga del metro de Londres paraliza la ciudad y complica los desplazamientos de millones de personas

De los 589 diputados que conforman la Cámara han estado presentes 573 y, de estos, 558 han emitido su voto. Hasta 15 de ellos se han abstenido, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé para este mismo martes.

"El primer ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al presidente de la República", ha proclamado Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.

La Presidencia francesa ha publicado un comunicado en el que explica que Macron toma nota del resultado de la votación de conformidad con el Artículo 49-1 de la Constitución.

LEA: Israel da un ultimátum a Hamás: "Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida"

"Mañana se reunirá con el primer ministro, François Bayrou, para aceptar la dimisión de su Gobierno. El presidente de la República nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días", indica el texto del Elíseo.

Temas
Francia
renuncia
votación
Parlamento
primer ministro
Emmanuel Macron
Francia
Noticias
Recomendadas