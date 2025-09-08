Israel da un ultimátum a Hamás: "Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida"

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/israel target=_blank>ministro de Defensa israelí</a>, Israel Katz</b>, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, <b>destruirá <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gaza target=_blank>Gaza</a> y los aniquilará a todos ellos.</b> Esta es<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/video-antes-y-despues-en-gaza-FH10063556 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/rusia-anuncia-vacuna-contra-el-cancer-MG10072680 target=_blank></a></b>