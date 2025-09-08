Israel da un ultimátum a Hamás: "Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, destruirá Gaza y los aniquilará a todos ellos.

"Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", escribió Katz en su cuenta de X.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: "Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán".

"El Ejército de Israel continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza", concluyó en referencia al plan aprobado este verano para la ocupación de la ciudad de Gaza con la expulsión de todos sus residentes.

La amenaza del ministro Katz llega después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara también una "ultima advertencia" a los islamistas asegurando que "no habrá más".

El grupo palestino, por su parte, esta madrugada dijo estar dispuesto a negociar de manera inmediata un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la ofensiva israelí.

"Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", indicó.

Eso sí, reiteró que el acuerdo debe garantizar el fin definitivo de la ofensiva y la retirada total de la tropas de Israel del enclave, dos condiciones que hasta ahora Israel ha rechazado aceptar.

También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

