Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay cinco muertos y una decena de heridos

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas, el 8 de septiembre, en un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/india-inundacion-agrava-crisis-en-punjab-pakistan-GG10071531 target=_blank>ataque a tiros</a></b> en <b>Jerusalén oriental</b>, indicaron los servicios de socorro israelíes. Los servicios de emergencia y los<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/colapso-12-000-metros-roca-zona-turistica-francia-OG10071953 target=_blank></a> <b></b> <b></b>