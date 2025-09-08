Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay cinco muertos y una decena de heridos

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas, el 8 de septiembre, en un ataque a tiros en Jerusalén oriental, indicaron los servicios de socorro israelíes.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de una mujer en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado.

El Magen David Adom indicó que unas 10 personas resultaron heridas, siete de ellas graves.