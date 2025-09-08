Mundo
08 sep 2025 , 06:43

Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay cinco muertos y una decena de heridos

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.

   
  • Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay cinco muertos y una decena de heridos
    Los agresores dispararon contra el bus y sus ocupantes.( MENAHEM KAHANA / AFP )
Fuente:
afp
user placeholder

Redacción y AFP
Canal WhatsApp
Newsletter

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas, el 8 de septiembre, en un ataque a tiros en Jerusalén oriental, indicaron los servicios de socorro israelíes.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Lea también: El colapso de 12 000 metros cúbicos de roca altera una zona turística de Francia

Más tarde se certificó el deceso de una mujer en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado.

El Magen David Adom indicó que unas 10 personas resultaron heridas, siete de ellas graves.

Dos atacantes dispararon contra la para de bus

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la policía, dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

Le puede interesar: El peronismo vence al partido de Milei en las elecciones legislativas en Buenos Aires, Argentina

"Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes", señaló la policía.

"Ha sido una escena muy difícil", declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", detalló el enfermero.

El movimiento islamista Hamás reivindicó el ataque

En un comunicado, el movimiento islamista Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

Lea más: VIDEO | Un hombre apuñaló a una joven en un tren, en Carolina del Norte, Estados Unidos

"Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó Hamás en un comunicado.

Temas
Tiroteo
ataque
Policía
Jerusalén
Noticias
Recomendadas